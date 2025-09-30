Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главу ОВА.

Что известно о гибели целой семьи в Сумской области?

Ночью 30 сентября россияне прицельно ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины на Сумщине.

В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому,

– говорится в сообщении.

Известно, что из-под завалов спасатели деблокировали тела 4 погибших, а именно родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Россия забирает жизни украинцев