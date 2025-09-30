Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главу ОВА.
Смотрите также Сын остался без отца: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Кузнецов
Что известно о гибели целой семьи в Сумской области?
Ночью 30 сентября россияне прицельно ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины на Сумщине.
В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому,
– говорится в сообщении.
Известно, что из-под завалов спасатели деблокировали тела 4 погибших, а именно родителей и их сыновей 6 и 4 лет.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!
Россия забирает жизни украинцев
Ночью воскресенья, 28 сентября, оккупанты массированно атаковали Украину, основным направлением удара стал Киев. Среди погибших в столице – 12-летняя девочка.
Недавно роженица, которая пострадала во время обстрела Киева 7 сентября, скончалась в больнице. Женщина две недели была в реанимации.
Утром 18 сентября российская армия сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилой сектор Константиновки. В результате атаки погибли 5 человек.