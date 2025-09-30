Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России

Что известно об защитнике из Бучи?

Олег Кузнецов мобилизовался в армию весной 2025 года и служил в составе Национальной гвардии Украины пулеметчиком. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 17 сентября защитник трагически погиб.

В гражданской жизни Олег работал столяром. Был веселым, трудолюбивым и человечным. У Героя остался сын. Это невыразимая боль для всей общины,

– написал бучанский городской голова.

В последний путь защитника провели 29 сентября. В полдень состоялось прощание возле дома по улице Тарасовская, 10Б. Похоронили защитника на Аллее Героев в Буче.

Олег Кузнецов погиб на войне / фото Анатолия Федорука

Кого еще потеряла Украина в войне?