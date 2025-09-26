Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.
Смотрите также Есть ли Бог на войне, грех ли убивать врага и как бойцы переживают потери побратимов: интервью с военным капелланом
Что известно о гибели воина?
Городской голова Бучи сообщил о гибели 36-летнего украинского защитника из Киевской области Юрия Биха.
Бучанец в январе 2023 года пошел защищать родину. Нес службу на Покровском направлении. 28 октября 2024 года героически погиб во время выполнения боевого задания,
– рассказал он.
Федорук подчеркнул, что тело воина вернули семье во время обмена.
Прощание с Героем планировалось на 11:00 26 сентября в Храме Иконы Божьей Матери, что на Мельниках. После должно было состояться захоронение на Аллее Героев в Буче.
У погибшего осталась мама, папа, жена и двое маленьких сыновей – 10 и 3 лет.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Героя. Вечная память!
Потери Украины на войне: что известно о павших бойцах?
Напомним, что на Луганщине погиб Рауф Рузудженк, который считался пропавшим без вести с июля 2023 года. Кроме этого, в Запорожской области от сердечной болезни умер военный Руслан Прейзнар из Тернополя.
Во время выполнения боевого задания на окраине населенного пункта Бессаловка на Сумщине погиб защитник со Львовщины Олег Гуляк. У Героя остались мать и сестра.
Также известно о гибели жителя Одесской области Владимира Жандарова. Он был военным из Ренийской громады Измаильского района и погиб во время боевого задания в Донецкой области.