О двух тяжелых для Украины потерях сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

Смотрите также С первых дней встал на защиту страны: на войне погиб защитник со Львовщины Олег Гуляк

Что известно о павшем Рауфе Рузудженко?

Мэр Тернополя сообщил, что на Луганщине оборвалась жизнь защитника Украины Рауфа Рузудженка. Он погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 49 лет. Воин считался пропавшим без вести с июля 2023 года.

С марта 2022 года он самоотверженно служил в рядах Вооруженных Сил Украины, защищая независимость и территориальную целостность Украины,

– написал Надал.

Что известно о смерти Руслана Прейзнара?

Еще одна печальная потеря среди украинских защитников – смерть военнослужащего из Тернополя Руслана Прейзнара. По данным местных властей, он умер 19 сентября в Запорожской области от сердечной болезни.

Оба воина оставили после себя память мужества, отваги и самопожертвования. Городской голова Тернополя сочувствует семьям погибших военных.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павших Героев. Вечная память воинам.

Кого недавно Украина потеряла на войне?