О двух тяжелых для Украины потерях сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.
Что известно о павшем Рауфе Рузудженко?
Мэр Тернополя сообщил, что на Луганщине оборвалась жизнь защитника Украины Рауфа Рузудженка. Он погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 49 лет. Воин считался пропавшим без вести с июля 2023 года.
С марта 2022 года он самоотверженно служил в рядах Вооруженных Сил Украины, защищая независимость и территориальную целостность Украины,
– написал Надал.
Что известно о смерти Руслана Прейзнара?
Еще одна печальная потеря среди украинских защитников – смерть военнослужащего из Тернополя Руслана Прейзнара. По данным местных властей, он умер 19 сентября в Запорожской области от сердечной болезни.
Оба воина оставили после себя память мужества, отваги и самопожертвования. Городской голова Тернополя сочувствует семьям погибших военных.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павших Героев. Вечная память воинам.
Кого недавно Украина потеряла на войне?
Защитник со Львовщины Олег Гуляк погиб во время боевого задания вблизи Безсаловки в Сумской области. У него остались мать и сестра.
21 сентября Владимир Брославский погиб во время спасения собрата во время спасения побратима. Воин был кандидатом исторических наук и известен как патриот и командир минометной батареи.
Руслан Антонив более трех лет считался пропавшим без вести. Выяснилось, что уроженец Львовщины погиб при освобождении Херсона в 2022 году. Тело военного вернули на родину во время репатриации тел.