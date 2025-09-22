Владимир Любомирович Брославский – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне, Сергея Надала и ТНПУ.

Что известно о Владимире Брославском?

Будущий историк и защитник родился 22 апреля 1979 года в городе Бережаны Тернопольской области. Окончил школу с отличием, получил высшее образование в педагогическом университете, работал над научными темами, преподавал, занимался археологией, общественной деятельностью.

В 2015 году Брославский добровольно присоединился к АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения снова без колебаний стал на защиту Украины. Он занимал различные боевые позиции: охрана неба Тернополя, контрдиверсионная служба, минометные подразделения на Донбассе и Сумщине.

Последний раз историк, который имел позывной "Хорват", был командиром минометной батареи.

"Владимир был образцом патриотизма и гражданской ответственности", – прокомментировал потерю мэр Тернополя Сергей Надал.

В университете, где работал Брославский, заметили, что историк погиб 21 сентября, спасая раненого побратима.

Коллеги мужчины говорят, что он "оставил после себя не только весомые научные труды, но и бесценную человеческую теплоту, доброту, умение вдохновлять молодежь".

Владимир Любомирович умел объединять вокруг себя прогрессивную молодежь и вдохновлять ее к развитию. Именно благодаря ему были воплощены десятки различных проектов для поддержки талантливой учащейся и студенческой молодежи.

Мы склоняем головы перед его жертвенностью. Смерть нашего коллеги – большая потеря для всей академической семьи, для студентов, которым он отдавал знания и сердце, и для Украины, которую он защищал ценой собственной жизни,

– говорится в сообщении ТНПУ.

"К сожалению, мир покидают лучшие. Профессионал, патриот, человек с большой буквы. Его знали все – надежный, отважный, всегда рядом с собратьями", – так отреагировал на потерю спикер 105 бригады теробороны ВСУ Юрий Кульпа.

"Любомирович, ты был учителем, как в университете, так и на войне. Ты был настоящим и заботливым командиром, но самое главное ты был настоящим и искренним другом", – написал о трагедии боец 105 бригады Владимир Бирчак.

