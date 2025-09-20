Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фонд "Вернись живым". Военный погиб во время выполнения боевой задачи в составе группы специального назначения.
Что известно о Тарасе Шпуке?
Тарас Шпук присоединился к "Вернись живым" в 2019 году, став одним из первых работников новообразованного ветеранского отдела. Именно он принес идею развивать ветеранский спорт и доказал его эффективность в адаптации военных после ранений.
На защиту Украины Тарас стал в 2014 году, присоединившись к одному из добровольческих батальонов. До этого он участвовал в Революции Достоинства.
Тарас был в буквальном смысле "директором Украины". Он знал всех, его знали все. Он решал любые вопросы, всегда включался и был генератором идей. Он занимался развитием ветеранского спорта в Украине и был душой Invictus Games. На нем держалась куча операционной работы, на нем держалась команда, держалось их моральное состояние,
– отметил Тарас Чмут.
Тарас Шпук участвовал во многих процессах фонда / фото "Вернись живым"
После начала полномасштабного вторжения Тарас Шпук хотел вернуться к службе. Однако нужно было работать и налаживать работу Фонда, который резко вырос. В это время мужчина занимался коммуникацией с подразделениями, доставлял имущество. Позже он начинал Ветеранский форум.
Тарас Шпук был предан своему делу / фото "Вернись живым"
В ноябре 2023 года ушел из Фонда в военную разведку, туда где был когда-то, туда где было его сердце.
Тарас Шпук был воином и погиб как воин. Это первый сотрудник "Вернись живым", который погиб во время боевых действий после начала полномасштабной войны. Он страстно верил во все, что делал. А мы верили в него. Больно и тяжело всей старой команде Фонда, его друзьям и тем, кто проживал с ним все эти годы. Честно говоря, мы очень ждали, когда же Шпук выполнит все, что планировал, и вернется обратно в команду ПЖ. Мы строили вместе планы,
– отметил директор фонда.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Героя. Вечная память!
Тарас Шпук погиб за Украину / фото "Вернись живым"
Другие потери Украины в войне
Недавно на фронте погиб военнослужащий, правозащитник и основатель ОО "Украина без пыток" Александр Гатиятуллин. Он боролся против пыток и жестокости в тюрьмах и даже долгое время был представителем уполномоченного ВРУ по правам человека в местах несвободы.
Также на днях в последний путь провели Андрея Павлюка из Киевской области, который ранее работал на заводе "Антонов" и восстанавливал "Мрию". Мужчина служил стрелком роты штурмового специализированного батальона и погиб возле Торецка.
В Донецкой области попрощались с погибшими на фронте полицейскими 41-летним Андреем Рыбальченко и 28-летним Русланом Гриценко. Они погибли во время выполнения боевого задания на передовой.