Военный погиб во время выполнения боевой задачи в составе группы специального назначения.

Что известно о Тарасе Шпуке?

Тарас Шпук присоединился к "Вернись живым" в 2019 году, став одним из первых работников новообразованного ветеранского отдела. Именно он принес идею развивать ветеранский спорт и доказал его эффективность в адаптации военных после ранений.

На защиту Украины Тарас стал в 2014 году, присоединившись к одному из добровольческих батальонов. До этого он участвовал в Революции Достоинства.

Тарас был в буквальном смысле "директором Украины". Он знал всех, его знали все. Он решал любые вопросы, всегда включался и был генератором идей. Он занимался развитием ветеранского спорта в Украине и был душой Invictus Games. На нем держалась куча операционной работы, на нем держалась команда, держалось их моральное состояние,

– отметил Тарас Чмут.

Тарас Шпук участвовал во многих процессах фонда / фото "Вернись живым"

После начала полномасштабного вторжения Тарас Шпук хотел вернуться к службе. Однако нужно было работать и налаживать работу Фонда, который резко вырос. В это время мужчина занимался коммуникацией с подразделениями, доставлял имущество. Позже он начинал Ветеранский форум.

Тарас Шпук был предан своему делу / фото "Вернись живым"

В ноябре 2023 года ушел из Фонда в военную разведку, туда где был когда-то, туда где было его сердце.

Тарас Шпук был воином и погиб как воин. Это первый сотрудник "Вернись живым", который погиб во время боевых действий после начала полномасштабной войны. Он страстно верил во все, что делал. А мы верили в него. Больно и тяжело всей старой команде Фонда, его друзьям и тем, кто проживал с ним все эти годы. Честно говоря, мы очень ждали, когда же Шпук выполнит все, что планировал, и вернется обратно в команду ПЖ. Мы строили вместе планы,

– отметил директор фонда.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Героя. Вечная память!

Тарас Шпук погиб за Украину / фото "Вернись живым"

