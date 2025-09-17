Отдать последний долг героям пришли родные, друзья, собратья и коллеги вместе с руководством полиции области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о погибших?

Андрей Рыбальченко родился в поселке Мангуш Мариупольского района, который сейчас находится под оккупацией. Там мужчина провел часть своей жизни. После окончания школы и профессионально-технического училища проходил службу в ВСУ

Уже в период с 2004 года он служил в полиции. В последнее время занимал должности работника дежурной части в отделах Мариупольского и Краматорского районов. Уже в июле 2024 года присоединился к стрелковому батальону.

Побратимы вспоминают его как спокойного и очень доброго человека, который очень любил свою семью. Защита детей – 9-летнего сына и 6-летней дочери – была его мотивацией,

– говорится в сообщении.

В свою очередь Руслан Гриценко родился в сейчас оккупированном городе Соледар. Там прошли его детство и юность. Окончив школу и профессиональное техническое училище, он тоже проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Уже в 2006 году он стал полицейским. До июня 2024 года работал в подразделениях реагирования патрульной полиции, а последний год был в составе стрелкового батальона. Его вспоминают как положительного и искреннего человека.

Прощание с Андреем Рыбальченко и Русланом Гриценко / Фот Нацполиции

"За отвагу и самоотверженную защиту Украины оба воина удостоены награды Президента Украины "За оборону Украины". Награды героев получили мать Руслана Гриценко и жена Андрея Рыбальченко", – добавили в полиции.

