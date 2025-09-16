Эту новость сообщил театр на странице в фейсбуке, пишет Show24 со ссылкой на заявление.

К слову Умер Александр Меленевский – оператор Starlight Media

Пресс-служба театра написала, что Владимир – бывший коллега, который работал монтировщиком. Новость о гибели они назвали еще одной болезненной потерей.

Владимир был частью нашей театральной команды: спокойным, внимательным и искренним,

– говорится в сообщении.

Они выразили искренние соболезнования родным погибшего. Пока нет информации о том при каких обстоятельствах и на каком направлении погиб мужчина. Также неизвестно, когда состоится прощание с защитником.

Владимир Куцло погиб на фронте / Фото Львовского театра имени Леся Курбаса

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Владимира.

Какие потери среди военных понесла Украина в последнее время?