Эту новость сообщил театр на странице в фейсбуке, пишет Show24 со ссылкой на заявление.
К слову Умер Александр Меленевский – оператор Starlight Media
Пресс-служба театра написала, что Владимир – бывший коллега, который работал монтировщиком. Новость о гибели они назвали еще одной болезненной потерей.
Владимир был частью нашей театральной команды: спокойным, внимательным и искренним,
– говорится в сообщении.
Они выразили искренние соболезнования родным погибшего. Пока нет информации о том при каких обстоятельствах и на каком направлении погиб мужчина. Также неизвестно, когда состоится прощание с защитником.
Владимир Куцло погиб на фронте / Фото Львовского театра имени Леся Курбаса
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Владимира.
Какие потери среди военных понесла Украина в последнее время?
- Вчера, 15 сентября, стало известно о гибели артиста балета Львовской оперы Дмитрия Пасечника, который мобилизовался в ряды ВСУ в июне этого года.
- Актер Андрей Синишин погиб 16 апреля 2025 года вблизи села Юнаковка в Сумской области, его смерть подтвердили в сентябре.
- 3 сентября на войне погиб журналист Александр Голяченко, который работал в издании "Наш Киев".