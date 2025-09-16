Трагическую весть сообщила его жена. Также она рассказала, где будет проходить прощание с Александром. Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Boryslava LypnEva.

Александра не стало 15 сентября. Его жена отметила, что церемония прощания состоится в Виннице – 16 сентября в 14:30 на улице Генерала Арабея. После панихиды запланирован поминальный обед.

В то же время причину смерти Меленевского пока не разглашают.

Что известно об Александре Меленевском?