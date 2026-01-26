Печальную весть сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.
Что известно о Сергее Задорожном?
Станиславский рассказал, что Сергей служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады и выполнял боевые задачи по защите Украины от России.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, собратьям и всем, кто знал Сергея. Разделяем вашу неописуемую боль. Вечная память и слава Герою,
– написал он.
А также добавил, что время и место прощания с Сергеем Задорожным сообщит дополнительно.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Задорожного. Вечная память!
Какие еще потери понесла Украина из-за войны?
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая, что на Киевщине, Евгений Верес. Он был командиром минометного отделения огневой поддержки и получил несколько наград за службу. Сердце защитника остановилось 20 января 2026 года.
Также в Харьковской области погиб 28-летний оператор БпЛА Виктор Кушнир из Кривого Рога во время вражеского обстрела. Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.
В день гибели военный успел в последний раз поговорить с женой, попрощавшись с ней словами любви. После этого он больше не вышел на связь.