Печальную весть сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Что известно о Сергее Задорожном?

Станиславский рассказал, что Сергей служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады и выполнял боевые задачи по защите Украины от России.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, собратьям и всем, кто знал Сергея. Разделяем вашу неописуемую боль. Вечная память и слава Герою,

– написал он.

А также добавил, что время и место прощания с Сергеем Задорожным сообщит дополнительно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Задорожного. Вечная память!

