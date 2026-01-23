Об этом сообщили в телеграмм-канале "На часі: Кривой Рог".

Что известно о Викторе "Панде" Кушнире?

Украина потеряла еще одного защитника – Виктора Кушнира из Кривого Рога. Его жизнь оборвалась 8 января 2026 года на Харьковщине в результате вражеского обстрела Купянского направления.

Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.

В день гибели военный успел в последний раз поговорить с женой, попрощавшись с ней словами любви. После этого он больше не вышел на связь.

У Героя остались жена Ольга и двое детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Виктору Кушниру..

