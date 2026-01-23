Об этом сообщили в телеграмм-канале "На часі: Кривой Рог".
Что известно о Викторе "Панде" Кушнире?
Украина потеряла еще одного защитника – Виктора Кушнира из Кривого Рога. Его жизнь оборвалась 8 января 2026 года на Харьковщине в результате вражеского обстрела Купянского направления.
Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.
В день гибели военный успел в последний раз поговорить с женой, попрощавшись с ней словами любви. После этого он больше не вышел на связь.
У Героя остались жена Ольга и двое детей.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Виктору Кушниру..
Кого Украина потеряла на фронте недавно?
22 января подтвердилась гибель молодого воина Николая Кобуты из Прикарпатья. Он был наводчиком аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ. Воин погиб в бою за свободу и независимость Украины еще 6 ноября 2024 года. Произошло это в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
4 января 2026 года свой последний бой принял Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо. Он служил в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва".
11 января 2026 года лейтенант Дмитрий Наталюк погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области. 25-летний воин командовал механизированным взводом.