Об этом сообщили в телеграмм-канале "На часі: Кривой Рог".

Что известно о Викторе "Панде" Кушнире?

Украина потеряла еще одного защитника – Виктора Кушнира из Кривого Рога. Его жизнь оборвалась 8 января 2026 года на Харьковщине в результате вражеского обстрела Купянского направления.

Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.

В день гибели военный успел в последний раз поговорить с женой, попрощавшись с ней словами любви. После этого он больше не вышел на связь.

У Героя остались жена Ольга и двое детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Виктору Кушниру..

Кого Украина потеряла на фронте недавно?

  • 22 января подтвердилась гибель молодого воина Николая Кобуты из Прикарпатья. Он был наводчиком аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ. Воин погиб в бою за свободу и независимость Украины еще 6 ноября 2024 года. Произошло это в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

  • 4 января 2026 года свой последний бой принял Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо. Он служил в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва".

  • 11 января 2026 года лейтенант Дмитрий Наталюк погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области. 25-летний воин командовал механизированным взводом.