Про це повідомили в телеграм-каналі "На часі: Кривий Ріг".

Дивіться також На фронті загинув майстер спорту України Максим Горобець

Що відомо про Віктора "Панду" Кушніра?

Україна втратила ще одного захисника – Віктора Кушніра з Кривого Рогу. Його життя обірвалось 8 січня 2026 року на Харківщині унаслідок ворожого обстрілу Куп'янського напрямку.

Віктор проходив службу у 43 бригаді та виконував бойові завдання як оператор розвідувальних та ударних безпілотників.

У день загибелі військовий встиг востаннє поговорити з дружиною, попрощавшись із нею словами любові. Після цього він більше не вийшов на зв'язок.

У Героя залишилися дружина Ольга та двоє дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Віктору Кушніру…

Кого Україна втратила на фронті нещодавно?