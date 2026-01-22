Солдат народився у 1997 році. Про це повідомляє голова Калуської громади Андрій Найда.

Дивіться також На фронті загинув майстер спорту України Максим Горобець

Що відомо про Миколу Кобуту?

Микола Кобута з Калуської громади був призваний на службу 9 серпня 2024 року.

Він був навідником аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

Воїн, відданий військовій присязі, загинув у бою за свободу і незалежність України ще 6 листопада 2024 року. Сталося це на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Громада у скорботі схиляє голови перед світлою пам'яттю полеглого Воїна. Щирі співчуття його рідним і близьким. Відданість Захисника Україні, його жертовність, його подвиг не забудуть!

– написав Андрій Найда.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Кобути. Вічна пам'ять захиснику України.

Інші втрати України