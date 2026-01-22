Солдат родился в 1997 году. Об этом сообщает председатель Калушской общины Андрей Найда.

Смотрите также На фронте погиб мастер спорта Украины Максим Горобец

Что известно о Николае Кобуте?

Николай Кобута из Калушской общины был призван на службу 9 августа 2024 года.

Он был наводчиком аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Воин, предан военной присяге, погиб в бою за свободу и независимость Украины еще 6 ноября 2024 года. Произошло это в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Община в скорби склоняет головы перед светлой памятью павшего Воина. Искренние соболезнования его родным и близким. Преданность Защитника Украины, его жертвенность, его подвиг не забудут!

– написал Андрей Найда.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Николая Кобуты. Вечная память защитнику Украины.

Другие потери Украины