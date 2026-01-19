Об этом сообщили в пресс-службе общины в Facebook, передает 24 Канал.

Смотрите также Эвакуировала раненых с поля боя: на войне погибла защитница из Краматорска Ольга Новикова

Что известно о погибшем Андрее Осьмачко?

Отмечается, что Андрей Осьмачко стал в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2016 году. Более десяти лет он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участвуя в боях на самых сложных участках фронта, в частности в районах Лимана и Попасной.

В 2023 году военный получил тяжелую контузию и ранения вблизи Марьинки Донецкой области. Полученные повреждения серьезно повлияли на состояние его здоровья и имели фатальные последствия.

Прощание с защитником состоится 19 января в Чернобае. В связи с этим во всех населенных пунктах Чернобаевской громады в этот день объявлен траур.

Последние новости о потерях на фронте