Защитнице навеки останется 52 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.
Что известно о погибшей защитнице?
Защитница Украины из Краматорска Ольга Новикова – бывшая заведующая стоматологическим отделением № 1 КНП "Городская больница № 2". О трагической потере рассказали коллеги погибшей.
В 2024 году она добровольно стала на защиту Украины. Ольга Новикова погибла во время эвакуации раненых с поля боя. Во время работы вражеский дрон попал в машину, в которой находилась защитница.
У погибшей остались трое сыновей. Ольга Новикова была дочерью Николая Крупченко – директора школы № 22 в Краматорске, именем которого сейчас названо учебное заведение. Защитнице должно было бы исполниться 53 года.
Кого еще Украина потеряла на войне?
На Донбассе погиб заместитель командира полка "Днепр-1" майор Александр Куралех в результате попадания российского FPV-дрона. Куралех служил с 2014 года, присоединившись к батальону "Сичеслав". Спецназовцу было 42 года.
Украинский борец Андрей Яременко погиб на Запорожском направлении, защищая Украину от оккупантов. Яременко был мобилизован в 2025 году и служил оператором беспилотных систем в составе 115-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.
Анатолий Савчук с Волыни погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области 11 января 2026 года. Погибшему военному было 56 лет.