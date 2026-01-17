Защитнице навеки останется 52 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Что известно о погибшей защитнице?

Защитница Украины из Краматорска Ольга Новикова – бывшая заведующая стоматологическим отделением № 1 КНП "Городская больница № 2". О трагической потере рассказали коллеги погибшей.

В 2024 году она добровольно стала на защиту Украины. Ольга Новикова погибла во время эвакуации раненых с поля боя. Во время работы вражеский дрон попал в машину, в которой находилась защитница.

У погибшей остались трое сыновей. Ольга Новикова была дочерью Николая Крупченко – директора школы № 22 в Краматорске, именем которого сейчас названо учебное заведение. Защитнице должно было бы исполниться 53 года.

