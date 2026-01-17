Захисниці навіки залишиться 52 роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

Що відомо про загиблу захисницю?

Захисниця України з Краматорська Ольга Новикова – колишня завідувачка стоматологічного відділення № 1 КНП "Міська лікарня № 2". Про трагічну втрату розповіли колеги загиблої.

У 2024 році вона добровільно стала на захист України. Ольга Новикова загинула під час евакуації поранених з поля бою. Під час роботи ворожий дрон влучив в автівку, в якій перебувала захисниця.

У загиблої залишилися троє синів. Ольга Новикова була донькою Миколи Крупченка – директора школи № 22 у Краматорську, ім'ям якого нині названо заклад освіти. Захисниці мало б виповнитися 53 роки.

