Захисниці навіки залишиться 52 роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.
Що відомо про загиблу захисницю?
Захисниця України з Краматорська Ольга Новикова – колишня завідувачка стоматологічного відділення № 1 КНП "Міська лікарня № 2". Про трагічну втрату розповіли колеги загиблої.
У 2024 році вона добровільно стала на захист України. Ольга Новикова загинула під час евакуації поранених з поля бою. Під час роботи ворожий дрон влучив в автівку, в якій перебувала захисниця.
У загиблої залишилися троє синів. Ольга Новикова була донькою Миколи Крупченка – директора школи № 22 у Краматорську, ім'ям якого нині названо заклад освіти. Захисниці мало б виповнитися 53 роки.
Кого ще Україна втратила на війні?
На Донбасі загинув заступник командира полку "Дніпро-1" майор Олександр Куралех внаслідок влучання російського FPV-дрона. Куралех служив з 2014 року, долучившись до батальйону "Січеслав". Спецпризначенцю було 42 роки.
Український борець Андрій Яременко загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну від окупантів. Яременко був мобілізований у 2025 році та служив оператором безпілотних систем у складі 115-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.
Анатолій Савчук з Волині загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 11 січня 2026 року. Загиблому військовому було 56 років.