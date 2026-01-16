Він був заступником командира полку вогневої підтримки "Дніпро-1". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.
Що відомо про Олександра Куралеха?
Куралех Олександр Олександрович загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі від влучання російського FPV-дрона.
Спецпризначенцю було 42 роки.
Він пішов захищати Україну ще у 2014 році, долучившись до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січеслав".
Життя Олександра Куралеха – це приклад мужності та відповідальності. Він знав, як підтримати жартом коли важко, прийняти складне рішення, коли воно необхідне і повести за собою, коли це потрібно. Курай був не лише авторитетним командиром, а справжнім лідером та другом – він об'єднував абсолютно різних за характерами людей в одну команду заради спільної мети,
– написали його побратими.
Вони наголосили, що бойовий та життєвий шлях "Курая" обірвався, але справа його буде продовжена.
