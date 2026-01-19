Про це повідомили в пресслужбі громади у Facebook, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблого Андрія Осьмачка?
Зазначається, що Андрій Осьмачко став до лав Збройних сил України ще у 2016 році. Понад десять років він служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, беручи участь у боях на найскладніших ділянках фронту, зокрема в районах Лимана та Попасної.
У 2023 році військовий зазнав важкої контузії та поранення поблизу Мар’їнки на Донеччині. Отримані ушкодження серйозно вплинули на стан його здоров’я й мали фатальні наслідки.
Прощання із захисником відбудеться 19 січня у Чорнобаї. У зв’язку з цим у всіх населених пунктах Чорнобаївської громади цього дня оголошено жалобу.
