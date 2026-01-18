Захисник проходив службу в ЗСУ на посаді гранатометника аеромобільного відділення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Канівську міську раду.

Дивіться також Росіяни вбили українського футзаліста Едуарда Петрика

Що відомо про Ярослава Нестеренка?

У Канівській міській раді розповіли, що під час виконання бойового завдання на Дніпропетровському напрямку 1 грудня 2025 року Ярослав вступив у бій з противником за нашу Батьківщину. У результаті цього стрілецького бою захисник загинув.

Герою назавжди залишиться 45 років. У загиблого залишились мати, донька, сестра, рідні, близькі та друзі. Поховають Ярослава у понеділок, 19 січня, на центральному кладовищі (Алея Слави). Церемонія прощання відбудеться об 11:00 в Успенському соборі.

Відповідно до розпорядження міського голови, у громаді в цей день оголошено День жалоби та трауру. Канівський міський голова Ігор Ренькас, депутати міської ради та виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Яких ще українських захисників вбила Росія?