Трагічну звістку повідомила його дружина. Також вона розповіла, де проходитиме прощання з Олександром. Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Boryslava LypnEva.
Олександра не стало 15 вересня. Його дружина зазначила, що церемонія прощання відбудеться у Вінниці – 16 вересня о 14:30 на вулиці Генерала Арабея. Після панахиди запланований поминальний обід.
Водночас причину смерті Меленевського наразі не розголошують.
Що відомо про Олександра Меленевського?
- З 2005 року він працював оператором у медіагрупі Starlight Media. Це одна з найбільших українських компаній у сфері телебачення, до якої входять телеканали ICTV, СТБ, Новий канал та низка інших проєктів.
- Після початку повномасштабного вторгнення він став на захист України, приєднавшись до війська. У 2023 році повернувся до роботи оператором.
- В Олександра залишилися дружина та діти.