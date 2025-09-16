Також він розсекретив, яку роль виконує на фронті. Повідомляє Show 24 з посиланням на Hromadske.

Вас також може зацікавити Син Василя Зінкевича вперше розповів подробиці про маму та їхні стосунки з батьком

Так, ще після подій 2014 року Василь задумався, що потрібно бути готовим до війни, але тоді не пішов в армію. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, також не одразу став до лав ЗСУ. Разом із братом він намагався потрапити до київської тероборони, але місця там уже були зайняті. Тоді Василь узявся волонтерити – допомагав фарбувати машини для фронту, паралельно відновив фізичну форму та почав ходити на різні курси.

Як чоловік, далекий від армії, який узагалі не має спеціальних навичок, я вирішив почати з нуля. Став їздити на вишколи з володіння зброєю, з такмеду, читав армійський Статут. Намагався покроково втягуватися у військову справу. Бо я розумів: якщо я зараз побіжу у військкомат і, умовно, за місяць уже буду в полі, від мене толку там буде мало. Тому я хотів спочатку навчитися, а вже потім мобілізовуватися,

– пояснив син Зінкевича.

У 2024 році Василь звернувся до рекрутингового центру Третьої штурмової бригади. Там він пройшов випробувальний вишкіл – кілька днів інтенсивних занять, які показали, чи готовий він до служби. Після цього його направили до військкомату саме на мобілізацію у Третю штурмову. Далі були навчання в Десні, додаткова підготовка в самій бригаді. Лише на початку 2025 року він отримав бойову посаду гранатометника. Зараз Василь прикриває піхотинців під час ворожих штурмів.

Чим Василь Зінкевич-молодший займався до військової служби?