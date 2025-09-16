Нещодавно старший син, Василь Зінкевич-молодший, у своєму інтерв'ю поділився кількома фактами про сім'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на Hromadske.

Так, з'ясувалося, що колишня дружина виконавця була професійною танцівницею, тому часто їздила на гастролі. Сам співак теж багато працював у цей час, тож у вихованні їхніх синів допомагали родичі. Коли батьки розійшлися, сини залишилися з батьком. Як зазначив його син, Василь Зінкевич був і є для них великим авторитетом.

Батько домагався, аби ми з братом завжди були завантажені навчанням і не мали часу відволікатися. Ми навіть на канікулах у Великій Британії займалися в літній мовній школі. Батько був дуже наполегливим, ставлячи перед нами завдання, націлюючи на результат,

– розповів Василь.

Що сталося з колишньою дружиною Зінкевича після розлучення, досі невідомо. Подейкують, що вона живе за кордоном, однак сам артист цю тему ніколи не коментує.

Чим займається Василь Зінкевич-молодший?