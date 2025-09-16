Недавно старший сын, Василий Зинкевич-младший, в своем интервью поделился несколькими фактами о семье. Сообщает Show 24 со ссылкой на Hromadske.

Не пропустите "Пересадка волос и похудение с инъекциями": известный певец удивил изменениями во внешности

Так, оказалось, что бывшая жена исполнителя была профессиональной танцовщицей, поэтому часто ездила на гастроли. Сам певец тоже много работал в это время, поэтому в воспитании их сыновей помогали родственники. Когда родители разошлись, сыновья остались с отцом. Как отметил его сын, Василий Зинкевич был и есть для них большим авторитетом.

Отец добивался, чтобы мы с братом всегда были загружены учебой и не имели времени отвлекаться. Мы даже на каникулах в Великобритании занимались в летней языковой школе. Отец был очень настойчивым, ставя перед нами задачи, нацеливая на результат,

– рассказал Василий.

Что произошло с бывшей женой Зинкевича после развода, до сих пор неизвестно. Поговаривают, что она живет за границей, однако сам артист эту тему никогда не комментирует.

Чем занимается Василий Зинкевич-младший?