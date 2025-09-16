Недавно старший сын, Василий Зинкевич-младший, в своем интервью поделился несколькими фактами о семье. Сообщает Show 24 со ссылкой на Hromadske.
Так, оказалось, что бывшая жена исполнителя была профессиональной танцовщицей, поэтому часто ездила на гастроли. Сам певец тоже много работал в это время, поэтому в воспитании их сыновей помогали родственники. Когда родители разошлись, сыновья остались с отцом. Как отметил его сын, Василий Зинкевич был и есть для них большим авторитетом.
Отец добивался, чтобы мы с братом всегда были загружены учебой и не имели времени отвлекаться. Мы даже на каникулах в Великобритании занимались в летней языковой школе. Отец был очень настойчивым, ставя перед нами задачи, нацеливая на результат,
– рассказал Василий.
Что произошло с бывшей женой Зинкевича после развода, до сих пор неизвестно. Поговаривают, что она живет за границей, однако сам артист эту тему никогда не комментирует.
Чем занимается Василий Зинкевич-младший?
- Высшее образование он получил в Академии искусств в Киеве, где учился на графического дизайнера.
- Еще подростком, в 1996 году, вместе с другом Сашей Положинским Василий создал группу "Тартак". Но уже через два года покинул коллектив. Впоследствии был еще один проект в жанре тяжелого рока, где Василий выступал вокалистом. Группа успела записать альбом, но распалась. После этого Василий Зинкевич-младший работал дизайнером – оформлял сайты, логотипы и тому подобное.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину сын певца начал волонтерить: красил машины для фронта, активно занимался спортом и проходил различные военные курсы.
- В 2024 году обратился в рекрутинговый центр Третьей штурмовой бригады. Там подготовка длилась долго и основательно, поэтому на позицию он попал только в начале 2025-го.
- Прямого контакта с врагом Василий не имеет, однако его задача не менее важна – прикрывать огнем пехотинцев во время штурмов.