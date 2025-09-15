И рассекретил, что стало толчком к этим изменениям и как именно ему удалось достичь результата. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.
Как оказалось, поворотной точкой для Никиты стало одно из новогодних выступлений: просмотрев свое видео, мужчина понял, что пора меняться. В 27 лет он весил 130 килограммов, что сказывалось и на здоровье, и на внешнем виде. Поэтому певец решил взяться за себя: сбросил 40 килограммов и сделал пересадку волос.
Я работаю на сцене, поэтому мне хотелось выглядеть красиво. Мне стало намного лучше и легче жить,
– отметил исполнитель.
Он добавил, что имел расстройства пищевого поведения еще со школы.
В первом, или втором классе я начал активно набирать вес и пробовал его сбросить различными методами. Это и возвращение еды, и жесткие диеты. Но это не работает, пока ты не поработаешь со своей головой,
– объяснил Киселево.
Как Никита Киселево похудел?
- Он рассказал, что начал заниматься спортом. Сейчас тренируется трижды в неделю, но в основном делает именно кардиотренировки.
- Также под наблюдением эндокринолога и нутрициолога певец начал курс лечения. Никита принимал препарат, который помогает контролировать голод и скорость переваривания пищи. По его словам, это было спасением для него. Правда, знает, что подобные препараты имеют и побочные эффекты. Его, к счастью, они обошли стороной.
- Сейчас, как уверяет артист, он свое питание наладил и вообще изменил отношение с едой.