И рассекретил, что стало толчком к этим изменениям и как именно ему удалось достичь результата. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

Не пропустите Сергей Притула будет крестить новорожденного сына: кого планирует брать в кумовья

Как оказалось, поворотной точкой для Никиты стало одно из новогодних выступлений: просмотрев свое видео, мужчина понял, что пора меняться. В 27 лет он весил 130 килограммов, что сказывалось и на здоровье, и на внешнем виде. Поэтому певец решил взяться за себя: сбросил 40 килограммов и сделал пересадку волос.

Я работаю на сцене, поэтому мне хотелось выглядеть красиво. Мне стало намного лучше и легче жить,

– отметил исполнитель.

Он добавил, что имел расстройства пищевого поведения еще со школы.

В первом, или втором классе я начал активно набирать вес и пробовал его сбросить различными методами. Это и возвращение еды, и жесткие диеты. Но это не работает, пока ты не поработаешь со своей головой,

– объяснил Киселево.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Как Никита Киселево похудел?