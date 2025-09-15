Теперь стало известно, покрестили ли супруги уже малыша. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".

Так, Сергей Притула дал комментарий журналистам, где отметил, что ему нравится, когда ребенок во время крестин является "участником процесса", поэтому они с любимой ждут, пока малыш подрастет и уже тогда будут праздновать его крещение.

Ксения Малинюк поинтересовалась у шоумена, кто станет крестными родителями мальчика и планируют ли они пригласить кого-то из украинского шоу-бизнеса, например, Лесю Никитюк.

Мы не выбираем кумовьев по рейтингам. Мы выбираем кумовьев по их жизни, их делах, каком-то прожитом уже вместе опыта. Это люди, которым ты доверяешь нести ребенка к кресту. Это очень важно,

– ответил Сергей Притула.

Для справки! От первого брака у Притулы есть сын Дмитрий, которому в октябре исполнится 17 лет. С нынешней женой Екатериной шоумен, кроме Марка, воспитывает еще двух дочерей – Соломию и Стефанию.

Что известно о новорожденном сыне Сергея Притулы?