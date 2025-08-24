Он поделился трогательным видео с новорожденным сыном. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.

Сначала камера показала уютную детскую комнату с кроваткой и малышом в ней. Через мгновение в кадр вошел Сергей Притула в желтой рубашке, белой футболке и джинсах. Он подошел к колыбели, осторожно взял на руки своего сына Марка и прижал к себе. Малыш в синем боди спокойно лежал в папиных объятиях, а Сергей ласково покачивал его, будто убаюкивая. На фоне звучало стихотворение Василия Симоненко "Лебеди материнства".

Можно выбрать друга и по духу брата, но нельзя родную мать выбирать. Можно все на свете выбирать, сыну, выбрать нельзя только Родину,

– сказал шоумен.

Поклонники оставили восторженные комментарии.

"Очень красиво";

"Золотые слова";

"Как это мило и трогательно";

"Это так прекрасно";

"Какой щемящий ролик".

Комментарии под постом Сергея Притулы / Скриншоты из инстаграма

Напомним, о том, что Сергей Притула стал отцом в четвертый раз стало известно 4 августа. Волонтер тогда поделился, что малыш появился на свет, когда Киев был в трауре по погибшим из-за российской атаки, вероятно, это произошло 1 августа.