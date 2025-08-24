Он поделился трогательным видео с новорожденным сыном. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.
Сначала камера показала уютную детскую комнату с кроваткой и малышом в ней. Через мгновение в кадр вошел Сергей Притула в желтой рубашке, белой футболке и джинсах. Он подошел к колыбели, осторожно взял на руки своего сына Марка и прижал к себе. Малыш в синем боди спокойно лежал в папиных объятиях, а Сергей ласково покачивал его, будто убаюкивая. На фоне звучало стихотворение Василия Симоненко "Лебеди материнства".
Можно выбрать друга и по духу брата, но нельзя родную мать выбирать. Можно все на свете выбирать, сыну, выбрать нельзя только Родину,
– сказал шоумен.
Поклонники оставили восторженные комментарии.
- "Очень красиво";
- "Золотые слова";
- "Как это мило и трогательно";
- "Это так прекрасно";
- "Какой щемящий ролик".
Комментарии под постом Сергея Притулы / Скриншоты из инстаграма
Напомним, о том, что Сергей Притула стал отцом в четвертый раз стало известно 4 августа. Волонтер тогда поделился, что малыш появился на свет, когда Киев был в трауре по погибшим из-за российской атаки, вероятно, это произошло 1 августа.