Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель БФ Сергей Притула, заметив, что в планах собрать 1 миллиард гривен на дроны-перехватчики и другие важные вещи для мобильных огневых групп. Сейчас сбор идет очень хорошо. Удалось собрать более 83 миллионов гривен.

Как присоединиться к сбору?

Как отметил Притула, украинцы активно присоединились к сбору. Буквально только что один из бизнесов пообещал перечислить 10 миллионов гривен. А еще один производитель FPV-дронов задонатил 500 тысяч. Также каждую секунду поступает помощь от физических лиц.

Вражеские "Шахеды" прилетают фактически по всей территории Украины. Этот сбор направлен на усиление возможностей экипажей, которые уничтожают российские беспилотники.

Среди соорганизаторов есть 412 бригада Nemesis, на счету которых более 1400 сбитых "Шахедов". Также в первой волне раздачи дроны-перехватчики получат подразделение Signum, ПВО "Азова", 3 полк ССО и далее по нарастающей. Вопрос только в средствах,

– рассказал Притула.

1 миллиард гривен в контексте сбора – это действительно много. Там собираются закупить разную номенклатуру. Некоторые дроны стоят от 90 тысяч – до 250 тысяч гривен. Все опирается на экспертизу специалистов и военных. Есть нюансы, где лучше использовать различные типы. В целом речь идет о тысячах дронов, наземные станции управления и тому подобное.

Отдельный бюджет выделяют на переоборудование транспорта под нужды экипажей. Бывают смешные истории, когда есть подразделение с дронами-перехватчиками. Но они не имеют чем поехать на боевое распоряжение. Можно ждать, пока государство с этим разберется. Но это будет долго. А можем не ждать. За это время наш Фонд отправил уже около 400 командно-штабных машин. Уже первая "пачка" транспортных средств готова на переоборудование,

– рассказал Притула.

