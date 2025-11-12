Об этом 24 Каналу рассказал бывший представитель президента Европейского Совета, советник бывшего премьер-министра Бельгии Баренд Лейтс, отметив, что в свое время он посетил Бучу и Бородянку, где были страшные разрушения. Уже тогда он понял, что нужно действовать. Так Лейтс пришел к волонтерству.

Что больше всего поразило в Украине?

Как отметил Лейтс, в Европейском Союзе не совсем понимают, что сейчас происходит в Украине. Там обращают внимание только тогда, когда происходит что-то действительно драматическое.

Поэтому европейцы могут забывать, что Украина – до сих пор процветающее государство, где люди, несмотря на все, пытаются жить нормальной жизнью.

Это первое, что меня поразило. Люди пытаются жить свою жизнь. Супермаркеты открыты, школы открыты. Люди пытаются жить, несмотря на российскую агрессию,

– сказал Лейтс.

В своей деятельности он пытается проявить солидарность с украинским народом, который смело держится уже на протяжении почти 4 лет полномасштабной войны. Он хочет быть полезным, поэтому плетет сетки для военных; учит английскому языку, помогает с другими проектами и тому подобное.

Я недооценил, как трудно просыпаться от воздушной тревоги и слышать взрывы. Это сильно на меня повлияло. Трудно представить, что переживают дети и военные. Это – ужасно. Мы продолжаем вам помогать,

– подчеркнул Лейтс.

