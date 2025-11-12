Про це 24 Каналу розповів колишній речник президента Європейської Ради, радник колишнього прем'єр-міністра Бельгії Баренд Лейтс, зауваживши, що свого часу він відвідав Бучу та Бородянку, де були страшні руйнування. Вже тоді він зрозумів, що потрібно діяти. Так Лейтс прийшов до волонтерства.

Що найбільше вразило в Україні?

Як наголосив Лейтс, у Європейському Союзі не зовсім розуміють, що зараз відбувається в Україні. Там звертають увагу лише тоді, коли стається щось справді драматичне.

Тому європейці можуть забувати, що Україна – досі квітуча держава, де люди, попри все, намагаються жити нормальним життям.

Це перше, що мене вразило. Люди намагаються жити своє життя. Супермаркети відкриті, школи відкриті. Люди намагаються жити, попри російську агресію,

– сказав Лейтс.

У своїй діяльності він намагається проявити солідарність з українським народом, який сміливо тримається вже упродовж майже 4 років повномасштабної війни. Він хоче бути корисним, тому плете сітки для військових; навчає англійської мови, допомагає з іншими проєктами тощо.

Я недооцінив, як важко прокидати від повітряної тривоги та чути вибухи. Це сильно на мене вплинуло. Важко уявити, що переживають діти та військові. Це – жахливо. Ми продовжуємо вам допомагати,

– наголосив Лейтс.

