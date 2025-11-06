Зібрані кошти підуть на створення та розвиток ветеранського навчального центру KORDON ACADEMY, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про благодійний забіг у Львові?

Подібний захід вже давно вийшов за рамки звичайних спортивних змагань, перетворившись на потужну благодійну платформу, що об'єднує військових, ветеранів, їхні родини, а також активну цивільну молодь.

Головною місією залишається підтримка адаптації ветеранів. Ключовою метою "KORDON RACE" 6 грудня є збір коштів на створення та розвиток ветеранського навчального центру KORDON ACADEMY.

Відомо, що відповідний центр має забезпечити адаптацію Захисників та Захисниць до мирного життя, передаючи їм нові знання, досвід та навички для майбутнього.

Довідково. "KORDON RACE" – це благодійний спортивно-тактичний проєкт, створений за підтримки Державної прикордонної служби України, який поєднує забіг з перешкодами, навчальні майстер-класи та збір коштів на підтримку ветеранських ініціатив.

У рамках заходу учасники долатимуть спеціально спроєктовану трасу з понад 20 оригінальними та надскладними перешкодами. Змагання передбачають кілька категорій, щоб кожен міг знайти свій виклик:

Трейловий забіг: на 13 кілометрів.

Individual & Team: Основні змагальні дистанції для спортсменів-аматорів, професіоналів та команд.

Special (Адаптивний забіг): Спеціально облаштована та узгоджена з реабілітологами дистанція для ветеранів з ампутаціями та обмеженими можливостями.

Fun / Family: Дистанція для родин та друзів, де головне – командний дух та позитивні емоції, а не час.

Children: Окремий забіг з перешкодами для наймолодших учасників.

Також протягом дня на території !FESTrepublic також діятиме зона знань, де відбудуться майстер-класи з тактичної медицини, мінної безпеки та зустрічі з кінологами Державної прикордонної служби України.

Kordon Race – це не лише про фізичну підготовку. Це демонстрація нашої стійкості, єдності та непохитної підтримки тих, хто захищає наші кордони. 6 грудня ми знову зберемося, щоб кинути виклик собі та зміцнити спільноту KORDON ACADEMY – ветеранський центр, який ми вже скоро ми відкриваємо і який допоможе нашим ветеранам будувати нове життя. Тож ми запрошуємо всіх львів'ян та гостей міста долучитися - не лише бігти, але й стати частиною цієї великої справи,

– каже організатор змагань Петро Жовнич.

Наголошуємо, що реєстрація на всі дистанції вже відкрита на офіційному сайті Kordon Race. Кількість місць обмежена. Захід розпочнеться о 08:00 6 грудня по вулиці Старознесенській, 24 – 26, і триватиме до 16:00.