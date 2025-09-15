Сергей показал публике 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию, а также рассказал о достижениях старшей дочери, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм волонтера.

Читайте также Тяжело пипец, – сын Грубича, который потерял руку на фронте, поделился результатами реабилитации

На фото заметно, что девушки заметно подросли и внешне похожи на папу. Оказалось, что Соломийка стала пластункой. Притула даже призвал других вступать в Пласт.

Отдавайте детей в Пласт! Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года!,

– написал волонтер.

На фотографии сестрички тепло обнимаются. Соломия одета в форму пластунов, а София в светлых штанах и яркой курточке. Вероятно, через несколько лет и младшая захочет пойти по стопам старшей.

Дочери Сергея Притулы / Фото из инстаграма

Сергей Притула с дочерьми / Фото из инстаграма

В комментариях можно прочитать немало теплых слов и пожеланий девушкам.

"Так приятно было вас с дочерьми встретить сегодня на ВПР".

"Самый лучший папа с дочкой-умничкой. Люблю вашу семью. Слава Украине!".

"Так приятно слышать и видеть детей, организованных и веселых одновременно. И наслаждение для ушей в Киеве – украинский".

"Хорошенькие девочки Притулята".

Кем стали дети других украинских звезд?