Сергей показал публике 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию, а также рассказал о достижениях старшей дочери, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм волонтера.
Читайте также Тяжело пипец, – сын Грубича, который потерял руку на фронте, поделился результатами реабилитации
На фото заметно, что девушки заметно подросли и внешне похожи на папу. Оказалось, что Соломийка стала пластункой. Притула даже призвал других вступать в Пласт.
Отдавайте детей в Пласт! Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года!,
– написал волонтер.
На фотографии сестрички тепло обнимаются. Соломия одета в форму пластунов, а София в светлых штанах и яркой курточке. Вероятно, через несколько лет и младшая захочет пойти по стопам старшей.
Дочери Сергея Притулы / Фото из инстаграма
Сергей Притула с дочерьми / Фото из инстаграма
В комментариях можно прочитать немало теплых слов и пожеланий девушкам.
- "Так приятно было вас с дочерьми встретить сегодня на ВПР".
- "Самый лучший папа с дочкой-умничкой. Люблю вашу семью. Слава Украине!".
- "Так приятно слышать и видеть детей, организованных и веселых одновременно. И наслаждение для ушей в Киеве – украинский".
- "Хорошенькие девочки Притулята".
Кем стали дети других украинских звезд?
- Мария Полякова учится в университете Беркли, что в США. В этом году девушка вышла замуж за иностранца.
- Мария Кравец является ведущей подкаста "Дома поговорим", работает в танцевальном коллективе IWD.Clan, а также развивает свои соцсети как блогер.
- Злата Митчел, дочь Ольги Фреймут, сейчас самостоятельно проживает в Лос-Анджелесе (США). Вероятно, девушка занимается или изучает кинопроизводство, режиссуру и хореографию.
- Андрей Потапенко два года будет учиться в Великобритании, а впоследствии планирует поступить в вуз. Школу для сына выбрала мама – Ирина Горовая, а расходы на себя взял отец – Алексей Потапенко.