Экс-ведущий решил расставить все точки над и относительно службы Тимура Хромаева в армии, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "Вместе и вдребезги".

По словам Притулы, муж телеведущей привлечен к созданию очень важной военные системы, которая сейчас находится на этапе масштабирования и уже помогает украинским защитникам.

Сергей недавно виделся с Тимуром и напомнил, что тот служит еще с начала полномасштабного вторжения.

Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Машеньки муж – Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, и он определенно "ряженый"" и так далее,

– заявил волонтер.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма ведущей

Ефросинина призналась, что очень больно реагирует на упреки, что "ее муж не воюет". Ведущая говорит, что это ранит ее больше, чем хейт, который получает в свою сторону.

Сергей Притула добавил, что Тимур привлечен к разработке сложной технической системы в рамках проекта фонда Притулы "антишахед".

Муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. Наши специалисты представили ее представителям различных родов войск, и все были поражены. Военные даже удивлялись, почему до этого не додумались раньше,

– заявил волонтер.

Оказалось, что именно Тимур Хромаев помог продвинуть идею этого проекта, когда заверил в надежности команды фонда. Именно за это Притула хотел поблагодарить мужа Ефросининой и попросил ведущую передать эти слова защитнику.

Недавно Маша Ефросинина рассказала, что теперь чаще видится с мужем, однако не может рассказывать много о его службе ради безопасности.

Что известно о службе Тимура Хромаева в армии?