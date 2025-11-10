Ексведучий вирішив розставити всі крапки над і щодо служби Тимура Хромаєва у війську, пише 24 Канал із посиланням на програму "Гуртом та вщент".

Читайте також Співачка хіта "Парова машина" поповнила лави ЗСУ

За словами Притули, чоловік телеведучої залучений до створення дуже важливої військові системи, яка наразі перебуває на етапі масштабування та вже допомагає українським захисникам.

Сергій нещодавно бачився з Тимуром і нагадав, що той служить ще з початку повномасштабного вторгнення.

Я забув написати твоєму чоловікові й подякувати йому за дещо. А хто, може, не в курсі, Марійки чоловік – Тимур, на війні з початку повномасштабного вторгнення. Хоча, звичайно, в суспільстві багато хто може казати: "Та блін, що він там воює, та він певне "ряжений"" і так далі,

– заявив волонтер.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої

Єфросиніна зізналась, що дуже боляче реагує на закиди, що "її чоловік не воює". Ведуча каже, що це ранить її більше, ніж хейт, який отримує у свій бік.

Сергій Притула додав, що Тимур залучений до розробки складної технічної системи у межах проєкту фонду Притули "антишахед".

Чоловік Марійки був долучений до розробки однієї ну дуже крутої системи, яка зараз масштабується. Наші спеціалісти презентували її представникам різних родів військ, і всі були вражені. Військові навіть дивувались, чому до цього не додумались раніше,

– заявив волонтер.

Виявилось, що саме Тимур Хромаєв допоміг просунути ідею цього проєкту, коли запевнив у надійності команди фонду. Саме за це Притула хотів подякувати чоловіку Єфросиніної й попросив ведучу передати ці слова захиснику.

Нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, що тепер частіше бачиться з чоловіком, однак не може розповідати багато про його службу задля безпеки.

Що відомо про службу Тимура Хромаєва у війську?