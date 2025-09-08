Крім того, це сильно впливає і на стосунки Тимура з сином Сашком. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".

Так, з'ясувалося, що Марія іноді їздить до чоловіка, але з огляду на питання безпеки не може записувати про це жодних відео. Крім того, для цих зустрічей їм треба багато дозволів. Також час від часу Хромаєв приїжджає у відпустки додому. У пари нещодавно з'явилася нова традиція.

За останні пів року, коли приїздить на два-три дні, то став готувати мені сніданки. Такого не було. А зараз я встаю й у мене дуже красивий сніданок: він все викладає,

– розповіла телеведуча.

Вона додала, що чоловік не так активно бере участь у вихованні їхнього сина Олександра, як би їй цього хотілося. Сашко цьогоріч пішов у п'ятий клас.

Для довідки! Син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва навчається в приватній "Новопечерській школі" в столиці.

Ми переважно із Сашком проводимо час удвох. Звісно, Тимура не вистачає. Він постійно на зв'язку, намагається його дисциплінувати, але це дуже важко. Тому є певний момент у наших взаєминах із Сашком, що п'ятий клас даватиметься йому непросто через брак самостійності, який, можливо, я не виховала через постійне піклування,

– поділилася телеведуча.

Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Що відомо про службу чоловіка Маші Єфросиніної в ЗСУ?