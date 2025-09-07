Поліщук розповіла про інцидент в інстаграмі, передає Show 24. Вона також поділилась, як почувається.
Теж цікаво "Пташка" Катерина Поліщук змінила позивний і вперше пояснила це рішення
Катерина Поліщук розповіла, що ДТП сталася на рівній дорозі за 500 метрів від її дому. За словами дівчини, водій таксі в'їхав у паркан. Вона дістала травми, однак таксист не звернув увагу на це.
Потрапила у ДТП у передостанній день у Києві. На таксі. Випереджаю питання: так, ззаду я сиділа не пристебнута. Так, кістки цілі, голова крутиться, забої болять, ніготь надірваний. Що з водієм – незрозуміло. Після ДТП я і моя подруга його не цікавили. Тільки стан авто. Тому ми просто у вкрай збудженому стані свідомості пішли додому пішки,
– поділилась захисниця.
У компанії Uklon, де працює водій, наразі інцидент не прокоментували.
Раніше Тоня Матвієнко розповіла про інцидент з водієм таксі
Нагадаємо, влітку Тоня Матвієнко постраждала від рук водія таксі. На початку поїздки співачка попросила його зачинити вікно через протяг: спершу чоловік її проігнорував, а потім грубо відреагував.
Коли ситуація загострилася, Матвієнко попросила водія зупинити машину, однак той відмовився. Так, артистка відчинила двері на ходу, і лише тоді чоловік зупинився.
"Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів", – розповіла Тоня.
У компанії Bolt, де працював чоловік, заявили, що розпочали внутрішнє розслідування та "обмежили доступ водія до платформи".
Нападником виявися 63-річний мешканець Києва. Поліція повідомила йому про підозру за частиною 1 статті 125 ККУ – умисне тілесне ушкодження.