Правоохоронці швидко знайшли водія – ним виявився 63-річний мешканець столиці. Пише Show 24 з посиланням на офіційну сторінку поліції Києва в телеграмі.

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Так, за інформацією правоохоронців, водієві таксі повідомили про підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. Йому загрожують виправні роботи терміном до одного року.



Водію таксі, який вдарив Тоню Матвієнко, повідомили про підозру / Фото Національної поліції України

Що сталося з Тонею Матвієнко

За словами співачки, під час поїздки в таксі вона попросила закрити вікно через протяг. Водій відреагував грубо – сказав, що йому жарко, тому не закриє вікно. Через неадекватну поведінку таксиста Тоня Матвієнко попросила зупинити машину, не доїжджаючи до кінцевого пункту призначення. Проте чоловік відмовився це зробити.

Артистка відчинила двері автомобіля на ходу, тож таксист таки зупинився, а Тоня Матвієнко залишила автівку, грюкнувши дверима. Водночас конфлікт на цьому не завершився. Водій теж вийшов із машини й вдарив виконавицю спочатку в голову, а потім у плече.

Компанія Bolt, через яку працював чоловік, повідомила, що розпочала внутрішнє розслідування інциденту. Водієві тимчасово заборонили доступ до платформи, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.