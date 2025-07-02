За словами артистки, від початку поїздка виявилась некомфортною, адже на прохання зачинити вікно через протяг, водій Chevrolet Lacetti відреагував грубо, спершу ігнорувавши слова Матвієнко, а тоді дозволив собі некоректні висловлювання, пише Show24 з посиланням на інстаграм Тоні Матвієнко.

Читайте також Вперше після ракетного обстрілу: Олена Тополя розповіла, хто був удома в момент вибуху

Водій стверджував, що вікно не зачинятиме, бо на вулиці спека і йому жарко. Як пише виконавиця, ситуація переросла у неадекват розмови, через що вона попросила зупинити автівку, не доїхавши до кінцевого місця призначення. Та чоловік відмовив зірці й в цьому. Матвієнко наважилась відчинити двері на ходу, після чого водій компанії Bolt таки зупинився.

Тоня Матвієнко стала жертвою під час поїздки у таксі / Скриншот з інстаграму

Артистка вийшла з автівки та грюкнула дверима. Але на цьому ситуація не закінчилась.

Водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком!,

– заявила Матвієнко.

Виконавиця додала, що свідків цієї події не було, так само як і камер. Водій же має свою версію історії.

Поліція затримала чоловіка, який вдарив Тоню Матвієнко

Сьогодні зранку поліціянти Києва затримали чоловіка, на якого написала заяву артистка. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 26 Кримінального кодексу України – побої та мордування.

Поліціянти затримали чоловіка, який побив Матвієнко / Фото з телеграм-каналу Поліції Києва

Додамо, що компанія Bolt наразі не прокоментувала цей інцидент.

Цими днями співачка Руслана розповіла, що біля її дому збили ворожий безпілотник, через що постраждали вікна та балкон.