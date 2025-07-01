Вона вперше відверто розповіла, хто ще був у квартирі під час удару. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання РБК-Україна.

До теми Дружина Тополі вперше зізналася, де живе після того, як російська ракета зруйнувала їм квартиру

Як виявилося, в ніч на 23 червня Олена Тополя була у квартирі разом із братом і племінником. Їхні з Тарасом Тополею діти на той момент перебували у бабусі в Нью-Йорку.

Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це – головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома,

– поділилась виконавиця.

Вона додала: "Це доводить, що всі наші життя у волі творця".

Нагадаємо, також Олена Тополя напередодні показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира. Відомо, що співачка вже подала заявку на державну програму з відновлення житла, проте наразі вона шукає нову квартиру.