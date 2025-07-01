Она впервые откровенно рассказала, кто еще был в квартире во время удара. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание РБК-Украина.

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Как оказалось, в ночь на 23 июня Елена Тополя была в квартире вместе с братом и племянником. Их с Тарасом Тополей дети на тот момент находились у бабушки в Нью-Йорке.

Конечно, что у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это – главное. Слава Богу, что детей не было дома,

– поделилась исполнительница.

Она добавила: "Это доказывает, что все наши жизни в воле творца".

Напомним, также Елена Тополя накануне показала первые минуты после атаки на Киев, в результате которой разрушена ее квартира. Известно, что певица уже подала заявку на государственную программу по восстановлению жилья, однако сейчас она ищет новую квартиру.