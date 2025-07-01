Певица впервые после атаки рассекретила, где теперь живет. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание РБК-Украина.

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Учитывая то, что базовые вещи – вода, газ, кровать – есть, то пока Елена остается в своей квартире.

У меня два матрасика, на которых я сплю. Плита работает. Жить можно,

– отметила жена Тараса Тополи.

В то же время звездная семья уже подала заявку на участие в государственной программе "еВідновлення". Однако артистка прогнозирует, что помощи придется ждать минимум несколько месяцев, поэтому они с мужем параллельно ищут новое жилье. Елена Тополя призналась, что сейчас с этим очень сложно.

Напомним, что жилье супругов, по словам фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, было почти полностью разрушено: все внутри разбито, двери выгнуты и вырваны с корнем, также в доме разрушены стены.

К счастью, во время атаки никто из семьи певцов не пострадал. В то же время в доме напротив есть раненые и погибшие.

Накануне наша редакция писала о том, как Елена Тополя показала первые минуты после атаки на Киев, в результате которой разрушена ее квартира.