По словам артистки, от начала поездка оказалась некомфортной, ведь на просьбу закрыть окно из-за сквозняка, водитель Chevrolet Lacetti отреагировал грубо, сначала игнорируя слова Матвиенко, а потом позволил себе некорректные высказывания, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Тони Матвиенко.
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Водитель утверждал, что окно не будет закрывать, потому что на улице жара и ему жарко. Как пишет исполнительница, ситуация переросла в неадекватный разговор, из-за чего она попросила остановить машину, не доехав до конечного места назначения. Но мужчина отказал звезде и в этом. Матвиенко решилась открыть дверь на ходу, после чего водитель компании Bolt таки остановился.
Тоня Матвиенко стала жертвой во время поездки в такси / Скриншот из инстаграма
Артистка вышла из машины и хлопнула дверью. Но на этом ситуация не закончилась.
Водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!,
– заявила Матвиенко.
Исполнительница добавила, что свидетелей этого события не было, так же как и камер. Водитель же имеет свою версию истории.
Полиция задержала мужчину, который ударил Тоню Матвиенко
Сегодня утром полицейские Киева задержали мужчину, на которого написала заявление артистка. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 26 Уголовного кодекса Украины – побои и истязания.
Полицейские задержали мужчину, который избил Матвиенко / Фото из телеграм-канала Полиции Киева
Добавим, что компания Bolt пока не прокомментировала этот инцидент.
На днях певица Руслана рассказала, что возле ее дома сбили вражеский беспилотник, из-за чего пострадали окна и балкон.