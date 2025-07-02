По словам артистки, от начала поездка оказалась некомфортной, ведь на просьбу закрыть окно из-за сквозняка, водитель Chevrolet Lacetti отреагировал грубо, сначала игнорируя слова Матвиенко, а потом позволил себе некорректные высказывания, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Тони Матвиенко.

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Водитель утверждал, что окно не будет закрывать, потому что на улице жара и ему жарко. Как пишет исполнительница, ситуация переросла в неадекватный разговор, из-за чего она попросила остановить машину, не доехав до конечного места назначения. Но мужчина отказал звезде и в этом. Матвиенко решилась открыть дверь на ходу, после чего водитель компании Bolt таки остановился.

Тоня Матвиенко стала жертвой во время поездки в такси / Скриншот из инстаграма

Артистка вышла из машины и хлопнула дверью. Но на этом ситуация не закончилась.

Водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!,

– заявила Матвиенко.

Исполнительница добавила, что свидетелей этого события не было, так же как и камер. Водитель же имеет свою версию истории.

Полиция задержала мужчину, который ударил Тоню Матвиенко

Сегодня утром полицейские Киева задержали мужчину, на которого написала заявление артистка. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 26 Уголовного кодекса Украины – побои и истязания.

Полицейские задержали мужчину, который избил Матвиенко / Фото из телеграм-канала Полиции Киева

Добавим, что компания Bolt пока не прокомментировала этот инцидент.

На днях певица Руслана рассказала, что возле ее дома сбили вражеский беспилотник, из-за чего пострадали окна и балкон.