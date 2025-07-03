Катерина та Іван побували на виступі Imagine Dragons у Барселоні й показали, як це було. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Осадчої.

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За словами Катерини, Іван обожнює Imagine Dragons ще з дитинства – слухає їхні пісні на повторі, тому побачити вступ гурту наживо було для нього справжньою мрією.

Коли бачиш захоплені очі дитини, розумієш, що такі моменти він запам'ятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми будемо мрії обов'язково втілювати,

– написала Катерина.

Ще одним емоційним моментом концерту стало те, що фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв прапор України. Осадча зізналася, що не змогла стримати сліз, і подякувала артисту за підтримку нашої країни.

У цей момент самовільно лилися сльози. Так не багато залишилося артистів, які стабільно нас підтримують,

– зазначила телеведуча.

Катерина Осадча з сином Іваном побувала на концерті Imagine Dragons у Барселоні / Скриншот з інстаграм-сторіс



Зауважимо, що після початку повномасштабної війни гурт Imagine Dragons неодноразово підіймав синьо-жовтий прапор на сцені – так було в Мілані, Цюриху, Таллінні. А в Будапешті на завершення виступу в повітря злетіли конфетті в кольорах українського прапора.

Окрім того, на одному з концертів Ден Рейнольдс підняв стяг 122-ї бригади ТрО, продемонструвавши знак перемоги. Це ще раз підкреслює незмінну підтримку українців з боку гурту.