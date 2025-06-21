Imagine Dragons продовжують виступати з концертами в рамках великого туру LOOM. 14 червня вони провели захід у столиці Угорщини, Будапешті. Про це пише Show 24 з посиланням на United24.

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Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виконанні пісні Believer вже на багатьох концертах розкривав прапор України. Та цього разу колектив по-іншому проявив солідарність з нашим народом. На завершення треку у повітря злетіли сині й жовті конфеті – кольору українського прапора.

Imagine Dragons підтримали Україну в Будапешті: відео

Вже вкотре гурт символічно демонструє підтримку Україні. Imagine Dragons не забувають про війну та чи не на кожному концерті згадують про те, як важливий мир. Синьо-жовтий прапор вже майорів у Мілані, Цюриху й Таллінні.

Чи правда, що в Будапешті заборонили розгортати прапор України

У соцмережах у деяких відео з концерту в Будапешті автори вказували, що синьо-жовте конфеті – це начебто відповідь на нібито розгортати український прапор в Угорщині.

Глядачі пишуть різні версії: хтось, що лідер гурту брав прапори на сцену, але цілував і повертав публіці; хтось вказує, що він все-таки розкривав синьо-жовтий стяг.

Та у залі у будь-якому разі було безліч українських прапорів, що видно з відео з концерту. А Imagine Dragons вкотре продемонстрували, що підтримувати Україну можна навіть без слів.