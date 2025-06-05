Музикант підняв синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток українки, яка була на концерті Imagine Dragons.

До речі Синьо-жовтий прапор замайорів у Цюриху: фронтмен Imagine Dragons вкотре підтримав Україну

Зараз гурт Imagine Dragons перебуває в турі LOOM. Музиканти вже виступили в різних країнах світу. У вівторок, 3 травня, концерт відбувся у столиці Естонії Таллінні.

На відео, які поширюють в соціальних мережах, Ден Рейнольдс спускається зі сцени до глядачів під час виконання пісні It's Time. Музикант взяв український прапор з натовпу та підняв його.

І знову наш прапор в руках цієї неймовірної людини,

– написала дівчина Аліна, яка відвідала концерт Imagine Dragons.

Реакція мережі

Зауважимо, що в коментарях під відео з концерту Imagine Dragons знайшлося багато росіян, які незадоволені тим, що гурт підтримує Україну. Водночас українці пишуть приємні слова музикантам та дякують їм:

"Слава Україні! Imagine Dragons з нами".

"Дякуємо за підтримку".

"Поважаю і захоплююсь Деном".

Нагадаємо, що фронтмен гурт Imagine Dragons вже не вперше демонструє підтримку України під час туру. Раніше Ден Рейнольдс підняв синьо-жовтий прапор на концерті у Мілані, а також – в Цюриху.