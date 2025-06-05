Музикант підняв синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток українки, яка була на концерті Imagine Dragons.
До речі Синьо-жовтий прапор замайорів у Цюриху: фронтмен Imagine Dragons вкотре підтримав Україну
Зараз гурт Imagine Dragons перебуває в турі LOOM. Музиканти вже виступили в різних країнах світу. У вівторок, 3 травня, концерт відбувся у столиці Естонії Таллінні.
На відео, які поширюють в соціальних мережах, Ден Рейнольдс спускається зі сцени до глядачів під час виконання пісні It's Time. Музикант взяв український прапор з натовпу та підняв його.
І знову наш прапор в руках цієї неймовірної людини,
– написала дівчина Аліна, яка відвідала концерт Imagine Dragons.
Реакція мережі
Зауважимо, що в коментарях під відео з концерту Imagine Dragons знайшлося багато росіян, які незадоволені тим, що гурт підтримує Україну. Водночас українці пишуть приємні слова музикантам та дякують їм:
- "Слава Україні! Imagine Dragons з нами".
- "Дякуємо за підтримку".
- "Поважаю і захоплююсь Деном".
Нагадаємо, що фронтмен гурт Imagine Dragons вже не вперше демонструє підтримку України під час туру. Раніше Ден Рейнольдс підняв синьо-жовтий прапор на концерті у Мілані, а також – в Цюриху.