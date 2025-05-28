Гурт Imagine Dragons підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Про черговий вияв солідарності пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Андрія Цаплієнка.

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Зараз Imagine Dragons виступають зі світовим туром LOOM. 27 травня колектив відіграв концерт у Мілані.

Під час виконання хіта Believer до фронтмена Дена Рейнольдса передали український прапор. Він розгорнув і підняв його та пройшовся сценою.

Imagine Dragons підтримали Україну: відео

Як гурт підтримує Україну

  • З початку повномасштабного російського вторгнення колектив підтримав Україну та скасував усі заплановані виступи в Росії. Навесні 2022 року колектив став амбасадором платформи United24 і взяв участь у благодійному онлайн-марафоні, де збирали кошти для України.
  • У 2023 Imagine Dragons випустили кліп на пісню Crushed, де зняли Сашка з Миколаївської області. Окупанти зруйнували його селище й будинок. Це відео допомогло поширити інформацію про війну та закликати про допомогу дітям і школам в Україні.
  • Фронтмен гурту Ден Рейнольдс неодноразово підіймав синьо-жовті прапори на своїх концертах – від США до Європи.