Гурт Imagine Dragons підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Про черговий вияв солідарності пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Андрія Цаплієнка.

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Зараз Imagine Dragons виступають зі світовим туром LOOM. 27 травня колектив відіграв концерт у Мілані.

Під час виконання хіта Believer до фронтмена Дена Рейнольдса передали український прапор. Він розгорнув і підняв його та пройшовся сценою.

Imagine Dragons підтримали Україну: відео

Як гурт підтримує Україну