Гурт Imagine Dragons підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Про черговий вияв солідарності пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Андрія Цаплієнка.
До слова Обирає українське: Бейонсе з'явилась на сцені у розкішній шубі від львівської дизайнерки
Зараз Imagine Dragons виступають зі світовим туром LOOM. 27 травня колектив відіграв концерт у Мілані.
Під час виконання хіта Believer до фронтмена Дена Рейнольдса передали український прапор. Він розгорнув і підняв його та пройшовся сценою.
Imagine Dragons підтримали Україну: відео
Як гурт підтримує Україну
- З початку повномасштабного російського вторгнення колектив підтримав Україну та скасував усі заплановані виступи в Росії. Навесні 2022 року колектив став амбасадором платформи United24 і взяв участь у благодійному онлайн-марафоні, де збирали кошти для України.
- У 2023 Imagine Dragons випустили кліп на пісню Crushed, де зняли Сашка з Миколаївської області. Окупанти зруйнували його селище й будинок. Це відео допомогло поширити інформацію про війну та закликати про допомогу дітям і школам в Україні.
- Фронтмен гурту Ден Рейнольдс неодноразово підіймав синьо-жовті прапори на своїх концертах – від США до Європи.