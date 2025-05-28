Группа Imagine Dragons поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Об очередном проявлении солидарности пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Андрея Цаплиенко.

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Сейчас Imagine Dragons выступают с мировым туром LOOM. 27 мая коллектив отыграл концерт в Милане.

Во время исполнения хита Believer к фронтмену Дэну Рейнольдсу передали украинский флаг. Он развернул и поднял его и прошелся по сцене.

Imagine Dragons поддержали Украину: видео

Как группа поддерживает Украину