Відповідне відео поширила Анна Долинська, яка побувала на виступі Imagine Dragons. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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У гурту Imagine Dragons триває світовий тур LOOM. 29 травня музиканти виступили у місті Цюрих, що у Швейцарії. Фронтмен колективу Ден Рейнольдс підняв український прапор, коли виконував пісню Believer.
Якщо ви думали, що це одноразова акція, то ніфіга! Imagine Dragons і наш прапор в Цюриху,
– написала Анна Долинська.
Нагадаємо! Кілька днів тому Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Мілані.
Зазначимо, що 31 серпня гурт Imagine Dragons знову виступить в Цюриху на стадіоні Летцигрунд.
Гурт Imagine Dragons – амбасадор платформи UNITED24
Наприкінці липня 2022 року Володимир Зеленський повідомив, що гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи UNITED24. Перший проєкт, який підтримали музиканти, – це збір грошей на автомобілі швидкої медичної допомоги, який запустили з ініціативи першої леді України.
"Ми любимо українців і хочемо допомагати їм усіма можливими способами. Таку несправедливість можна подолати лише разом, об'єднавшись усім світом. Ми підтримуємо прекрасний народ України та його лідера – президента Зеленського", – сказав тоді Ден Рейнольдс.
Фронтмен гурту Imagine Dragons вже багато разів підіймав український прапор на концертах.