Екатерина и Иван побывали на выступлении Imagine Dragons в Барселоне и показали, как это было. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Осадчей.

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По словам Екатерины, Иван обожает Imagine Dragons еще с детства – слушает их песни на повторе, поэтому увидеть вступление группы вживую было для него настоящей мечтой.

Когда видишь восторженные глаза ребенка, понимаешь, что такие моменты он запомнит на всю жизнь. И если будет в наших силах, мы будем мечты обязательно воплощать,

– написала Екатерина.

Еще одним эмоциональным моментом концерта стало то, что фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины. Осадчая призналась, что не смогла сдержать слез, и поблагодарила артиста за поддержку нашей страны.

В этот момент самовольно лились слезы. Так не много осталось артистов, которые стабильно нас поддерживают,

– отметила телеведущая.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном побывала на концерте Imagine Dragons в Барселоне / Скриншот из инстаграм-сторис



Заметим, что после начала полномасштабной войны группа Imagine Dragons неоднократно поднимала сине-желтый флаг на сцене – так было в Милане, Цюрихе, Таллинне. А в Будапеште в завершение выступления в воздух взлетели конфетти в цветах украинского флага.

Кроме того, на одном из концертов Дэн Рейнольдс поднял флаг 122-й бригады ТрО, продемонстрировав знак победы. Это еще раз подчеркивает неизменную поддержку украинцев со стороны группы.