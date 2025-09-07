Полищук рассказала об инциденте в инстаграме, передает Show 24. Она также поделилась, как чувствует себя.

Екатерина Полищук рассказала, что ДТП произошло на ровной дороге в 500 метрах от ее дома. По словам девушки, водитель такси въехал в забор. Она получила травмы, однако таксист не обратил внимание на это.

Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Опережаю вопросы: да, сзади я сидела не пристегнутая. Да, кости целые, голова крутится, ушибы болят, ноготь надорван. Что с водителем – непонятно. После ДТП я и моя подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком,

– поделилась защитница.

В компании Uklon, где работает водитель, пока инцидент не прокомментировали.

